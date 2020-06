Assolti Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due giovani di Castiglion Fibocchi di Arezzo accusati per la morte di Martina Rossi, avvenuta il 3 agosto 2011 a Palma di Maiorca. "Il fatto non sussiste", ha stabilito la corte d'appello di Firenze. I due 29enni erano stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione per morte in conseguenza di altro reato (andato prescritto) e per tentata violenza sessuale di gruppo. La ragazza, secondo l'accusa, era precipitata dal balcone dell'hotel per sfuggire allo stupro. Secondo i giudici di secondo grado non è stata raggiunta la prova. Vanneschi e Albertoni erano in aula con gli avvocati difensori Stefano Buricchi e Tiberio Baroni. Come pure i genitori di Martina, la ventenne di Genova, che si sono battuti durante tutto questo tempo per avere giustizia ed erano stati ricevuti anche dal ministro Bonafede dopo la caduta in prescrizione di uno dei capi d'imputazione. Erano parte civile con gli avvocati Luca Fanfani e Stefano Savi. Il procuratore generale Luciana Singlitico aveva chiesto tre anni di reclusione, per il capo d'imputazione rimasto in piedi. Il verdetto della corte presieduta da Angela Annese è arrivato alle 18 a quasi nove anni dai fatti. La giustizia spagnola aveva chiuso il caso, poi riaperto a Genova e trasmesso ad Arezzo per competenza.