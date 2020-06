Siena, tratta delle schiave del sesso, coinvolte anche minorenni. Caccia ad altri cinque della banda

di Claudio Coli

Una moderna tratta di giovani schiave del sesso, “importate” da un continente a un altro e costrette con la violenza a vendere i loro corpi: erano questi i pilastri di un vasto giro di prostituzione, che si estendeva in tutta Italia e che, grazie all'operazione Agadez coordinata dalla Questura di Siena, è stato stroncato dalla polizia di Stato. A tirare le fila erano sodalizi di malviventi di nazionalità nigeriana e ghanese, che trafficavano senza scrupoli in esseri umani e sfruttavano connazionali anche minorenni. Il lavoro di indagine degli investigatori della Squadra mobile senese guidata dal dirigente Riccardo Signorelli, in collaborazione con le Questure di Foggia, Torino, Cuneo, Chieti e Pistoia, ha portato all'esecuzione di sette delle 12 misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, con accuse a vario titolo che vanno dall'associazione per delinquere, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù fino allo sfruttamento della prostituzione. In manette, tra Firenze, Empoli, Castelfiorentino, provincia di Torino, Cuneo e Chieti, sono finite 6 donne nigeriane e un uomo italiano, tutti di età compresa tra i 25 e i 54 anni. Per 5 di loro è scattata la custodia cautelare in carcere, per altre due il provvedimento degli arresti domiciliari e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Destinatari delle misure sono altri 5 soggetti, attualmente irreperibili e sulle cui tracce ci sono le forze dell'ordine. L'operazione Agadez (dal nome di un comune urbano del Niger) è nata un po' per caso a Siena, nell'autunno 2016, quando la polizia è intervenuta in diverse occasioni per risse tra prostitute africane, che si contendevano il posto per strada dove portare avanti l'attività di meretricio. Da lì si è scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, che ha condotto fino agli importanti risultati ottenuti.