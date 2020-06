Toscana, i carabinieri hanno recuperato opere per 6 milioni e mezzo

Nel territorio della regione Toscana sono in calo i reati ai danni del patrimonio culturale nel 2019 e, complessivamente, i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze hanno recuperato beni per 6,5 milioni di euro. In una nota, i carabinieri evidenziano che "a fronte di 55 eventi commessi nel 2018, lo scorso anno ne sono stati registrati 38 (-30,9%), in linea con il dato nazionale che ha evidenziato un diminuzione del numero dei furti di beni culturali (474 nel 2018 e 345 nel 2019)", che sono stati recuperati "beni antiquariali, archivistici, librari e archeologici di pregevole fattura il cui valore viene quantificato in circa sei milioni e cinquecentomila euro", e che "sono state sequestrate opere d'arte contemporanee contraffatte che, qualora immesse sul mercato come autentiche, avrebbero potuto fruttare indebiti guadagni, stimati in 500mila euro".