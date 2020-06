Siena, prostituzione e droga: per le case squillo intercettazioni telefoniche e caccia ai complici

di Claudio Coli

A Siena hanno scelto la via del silenzio davanti al giudice i due uomini agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione Bella Vita, che, coordinata da Polizia e Procura di Siena, ha messo fine a un proficuo giro di sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga nel centro storico senese. In tribunale era in programma dinanzi al gip Roberta Malavasi l'interrogatorio di garanzia di L.R, 39enne titolare di un bar del centro storico, e M.B, 27 anni, impiegato, difesi rispettivamente dagli avvocati Paolo Panzieri e Alessandro Betti. Entrambi hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice: le posizioni sono delicate, dal momento che a loro carico c'è una ingente mole di intercettazioni telefoniche. Intanto gli inquirenti hanno deciso di sequestrare anche i loro telefoni. Entrambi sono accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, e, nel caso di M.B, di spaccio aggravato di stupefacenti: stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli arrestati “arrotondavano” con l'affitto di due appartamenti a escort sudamericane – che si prostituivano volontariamente – ottenendo una percentuale sui guadagni. Il giro era imponente, centinaia i clienti che i due attiravano con annunci su riviste e siti. Non solo sesso: dalle perquisizioni effettuate sono spuntati quantitativi di droga. Intanto le indagini, per risalire ad altri personaggi legati al business, continuano, si cercano una rumena e un brasiliano. “Studieremo le intercettazioni – afferma l'avvocato Paolo Panzieri – e il da farsi. Posso dire che certe azioni erano dettate da problemi personali ed economici e che non c'è mai stata costrizione nei confronti delle donne”.