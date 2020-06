Brexit, Barnier (Ue): nessun progresso significativo con Londra

Milano, 5 giu. (askanews) - "Il mio dovere come negoziatore è dire la verità: non ci sono stati progressi significativi" nei negoziati tra Ue e Regno Unito per la Brexit. Fin troppo chiaro Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit. Londra si rifiuta di prolungare il periodo di transizione. Se non vi è alcuna decisione in merito a una proroga, "il Regno Unito lascerà il mercato unico e ...