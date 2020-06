Siena, muore a 38 anni dopo il parto cesareo. Cinque medici coinvolti, nominati i periti

di Claudio Coli

A Siena si chiuderà a novembre l'incidente probatorio che deve fare luce sul caso della 38enne straniera morta, dopo 5 mesi di ricovero, al policlinico le Scotte il 14 giugno 2019, a causa delle complicanze di un parto cesareo che ha dato alla luce una bambina. In aula al tribunale di Siena, di fronte al gip Roberta Malavasi, sono stati conferiti gli incarichi ai periti che si occuperanno di ricostruire la vicenda, per valutare l'eventuale presenza di profili di responsabilità penale. Sono 15 i consulenti del collegio incaricati, tre per la parte civile, uno per il pubblico ministero e gli altri nominati dalle difese dei 5 medici delle Scotte, attualmente indagati con l’ipotesi di accusa di omicidio colposo. I periti si metteranno al lavoro dalla metà di luglio e analizzeranno cartelle mediche, incartamenti e atti del fascicolo del pubblico ministero: le relazioni saranno poi portate in aula a inizio novembre per la discussione, al termine della quale il giudice prenderà i suoi provvedimenti. Da una parte c'è la famiglia della donna, che, rappresentata dall'avvocato Duccio Panti, chiede verità e reputa errata la condotta del personale sanitario dell'ospedale, accusato di aver optato per un cesareo – poi risultato fatale a causa di una complicazione che ha mandato in coma farmacologico la paziente, quando invece la mamma era stata consigliata da uno specialista di procedere con un parto programmato. Accusa sostenuta dalla Procura nella persona della pm Valentina Magnini, la quale ha richiesto l'incidente probatorio sulla base di una perizia medico-legale disposta che rilevava gravi negligenze in capo ai professionisti. Dall'altra i stessi medici che asseriscono di aver operato correttamente e sono stati difesi strenuamente sia dall'azienda ospedaliera che dalla Regione, che nel luglio scorso convocò un audit di specialisti i quali non ravvisarono carenze di alcun tipo.