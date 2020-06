Siena, due carabinieri uccisi da uno squilibrato. Sono passati trent'anni, la città non dimentica

Il primo giugno di ogni anno l’Arma dei carabinieri e la città di Siena onorano Mario Forziero e Nicola Campanile con una solenne cerimonia. Il ricordo non è mai venuto meno, così come la commozione per un assurdo duplice omicidio. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, che vieta assembramenti e impone mille comprensibili cautele, non ci sono state la deposizione della corona e nemmeno i discorsi pubblici sulle due vittime, uccise da Sergio Cosimini. Ma naturalmente non verrà meno il ricordo delle vite spezzate dal 27enne, figlio unico di una famiglia benestante. E’ il primo giugno del 1990 e in pieno centro, vicino al palazzo di giustizia, la pattuglia formata da Forziero e Campanile, in via dei Gazzani ferma Cosimini a bordo di un ciclomotore Sì. E’ una giornata calda e impegnativa per gli uomini dell’Arma e della Polizia: nella sede del Monte dei Paschi è in corso un dibattito sulla relazione del governatore della Banca d’Italia e ovviamente l’attenzione sulla sicurezza in città è molto alta. Quando i militari vedono Cosimini con il motorino percorrere un senso vietato, lo seguono, lo stringono in via dei Gazzani, lo fermano per un controllo, ma lui invece di tirare fuori i documenti impugna una pistola e spara ai due militari, ancora a bordo dell’auto di servizio. Forziero si accascia subito sul volante, Campanile, pur ferito, esce dalla vettura, spara a sua volta due colpi a vuoto, poi crolla a terra. Da una finestra un carabiniere fuori servizio a sua volta fa fuoco contro Cosimini che però riesce a fuggire. Ovviamente per Siena si tratta di un vero e proprio shock. La gente si affaccia o esce dai negozi, due vigili urbani vedono il giovane assassino, danno l’allarme via radio e provano a inseguirlo. Cosimini dopo circa 500 metri di fuga incrocia un gruppo di turisti e cerca di mescolarsi tra loro, provando a salire sull’autobus che li sta recuperando. Ma ha già sul collo il fiato di una pattuglia della polizia. Gli agenti lo afferrano, lo arrestano e lo salvano anche da un possibile linciaggio da parte di senesi inferociti per quello che è appena accaduto. Intanto i due carabinieri vengono portati in ospedale, ma purtroppo per loro non ci sarà niente da fare. Mario Forziero aveva 30 anni. Originario di Francolise (Caserta), aveva trovato l’amore in provincia di Siena. Si era sposato a Sinalunga. Le sue due figlie allora avevano una quattro anni e l’altra pochi mesi. Nicola Campanile, invece, era di Pavullo del Frignano (Modena) e da lì a sei mesi avrebbe concluso il servizio di leva. Entrambi sono stati insigniti con la medaglia d’oro al valor civile. Poche ore dopo il duplice omicidio Cosimini raccontò al magistrato di aver ucciso il 26 dicembre precedente Antonio Cordone, pensionato, ex sportivo, freddato a Firenze senza alcun motivo.