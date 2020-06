Il segnale telefonico arriva anche a Ponte a Bozzone. Una delle zone d'ombra della provincia di Siena, dove spesso e volentieri i cellulari segnano "zero tacche", da oggi, 1 giugno, è un po' meno isolata. Si chiude così una lunga vicenda che ha visto impegnata l'amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga e la Regione Toscana, sommerse dalle segnalazioni e dalle lamentele dei cittadini. Si comincia con i ripetitori della Vodafone, da metà mese in poi verranno attivate anche le antenne della Tim. "Questo - spiega il sindaco Fabrizio Nepi - è stato uno dei problemi più complessi che abbiamo gestito negli ultimi anni, anche perché il Comune non era il soggetto direttamente competente. Ci siamo fatti carico delle richieste della gente e abbiamo costruito una rete di relazioni per trovare le soluzioni migliori e più rapide con i numerosi soggetti coinvolti. Adesso possiamo dire di aver raggiunto il nostro obiettivo e siamo anche uno dei soli due Comuni toscani in cui saranno accesi nuovi impianti nel 2020".