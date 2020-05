Il Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Siena è intervenuto per risolvere un'accesa discussione sul rispetto delle norme adottate per l'emergenza Covid-19. L'azione è stata sollecitata da un autista del trasporto pubblico Tiemme, che segnalava un dissidio piuttosto vivace scoppiato sull'autobus di cui era alla guida. I militari hanno raggiunto il mezzo in Strada Cassia Sud, nella frazione di Isola d'Arbia, e hanno preso contatto con le parti. Al centro del contendere c'era il rimprovero fatto da una donna a un ragazzo perché non indossava in maniera corretta la mascherina protettiva. Lui, a sua volta, aveva replicato che, avendo un dolore al naso, non riusciva a coprirlo. Altri passeggeri hanno confermato la tesi della signora. Tra l'altro, all'arrivo dei carabinieri, il giovane indossava correttamente il presidio.