Consuma cocaina poi spacca tutto in preda alle allucinazioni: condannato dal tribunale di Siena

di Claudio Coli

E' stato condannato a 10 mesi per violazione di domicilio il 30enne africano che lo scorso 8 maggio è stato arrestato dai carabinieri di Poggibonsi, in provincia di Siena, per avere distrutto la casa di una donna dalla quale aveva dormito per consumare cocaina. I due si erano incontrati dopo il lockdown, entrambi in crisi di astinenza: la ragazza, comprata una dose, viene convinta dallo straniero che le propone di dormire da lei per fare ulteriore utilizzo di sostanze. Qualcosa però va storto. Lo straniero, giudicato col rito abbreviato, arriva all'eccesso e si fuma ben 4 dosi di polvere bianca, entrando in piena crisi, tra continue allucinazioni. Alla mattina afferma di vedere persone in casa e carabinieri dappertutto. Non vuole andarsene e lei terrorizzata non sa come gestire la situazione. Alla richiesta della donna di andarsene scatta la follia: l'africano, impugnato un coltello trovato in cucina inizia ad urlare e a spaccare tutto, facendo fuggire la padrona di casa. Sul posto intervengono i carabinieri che lo mettono in manette: per lui la Procura aveva chiesto un anno, ma il giudice Jacopo Rocchi ha inflitto una pena di 10 mesi, riconoscendo l'aggravante del possesso dell'arma.