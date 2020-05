Arezzo, morto in moto sulla strada del mare. I disperati soccorsi di Gamurrini all'amico Thomas

Il sole, la moto, un po’ di libertà. Gli amici. Sembrava il sabato perfetto. Thomas Lorenzetti, 39 anni, ha perso la vita sulla strada per il mare. Una curva beffarda, l’Aprilia Rsv 1000 che scappa via, lo schianto sul muso di un Renault Kangoo. Ed è stata la fine per il titolare del Velvet Underground, pub storico della provincia di Arezzo, a Castiglion Fiorentino, dove Thomas abitava con la sua splendida famiglia che ora il paese abbraccia. Non c’è stato nulla da fare. Il vicesindaco del comune di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini, ed un altro amico, seguivano sulle loro motociclette Lorenzetti e si sono trovati davanti la terribile scena lì a Montebello nel comune di Chiusdino, in provincia di Siena, dove la strada si diverte a disegnare curve che possono diventare maligne.

Il corpo del centauro sbalzato via, la moto finita sotto il Kangoo e avvolta dalle fiamme. I primi istanti sono stati concitati, con gli amici col cuore in gola nel tentativo di salvare Thomas. Un medico di passaggio ha subito praticato le manovre di rianimazione, aiutato da Gamurrini e dall’altro: in alcuni momenti sembrava che l’incubo venisse cacciato via sotto al sole di maggio, direzione Maremma. Invece il viaggio verso la spiaggia di Follonica si è fermato lì. La vita di Thomas Lorenzetti si è spezzata sulla provinciale 73 bis.

Purtroppo vano tutto il meccanismo dell’emergenza messo in atto dal 118 con soccorritori, ambulanza, Pegaso. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge. Il conducente del Renault, un anziano, è rimasto illeso. Il corpo di Thomas Lorenzetti è stato trasportato all’obitorio delle Scotte di Siena e domani è previsto il rientro a Castiglion Fiorentino. Dove era partito con il suo sorriso e il suo entusiasmo in sella all’Aprilia. L’appuntamento con gli amici, il programma di una giornata finalmente da condividere con la passione comune delle moto e una boccata di aria di mare, dopo la quarantena. Sconvolti, disperati, gli amici che hanno visto davanti agli occhi le sequenze della disgrazia. Una fiondata di dolore per i familiari dopo aver ricevuto la terribile comunicazione. Thomas lascia la fidanzata Federica, i genitori Sergio e Mirella, la sorella Xenia e un paese intero che è rimasto gelato dalla notizia. Da anni Thomas conduceva con passione e competenza il Velvet, locale cult per l’aggregazione di qualità. “Oste presso Velvet Underground”. Così si qualifica sui social Thomas. La musica, l’accoglienza, i cocktail, l’amore per il suo paese, la sua gente, la sua famiglia, la sua ragazza. Questa era la sua vita. Il locale nel cuore del centro storico è uno di quei luoghi dove sono passate generazioni e, sulla pedana, fior di artisti. La bacheca facebook si è subito riempita di ricordi, messaggi, lacrime. Incredulità. Tra i primi ad apprendere la notizia il sindaco Mario Agnelli, che esprime il dolore di tutta la comunità. In lutto il terziere di Porta Fiorentina: Thomas era sostenitore arancioverde e il babbo Sergio è stato priore del terziere. E' dura dare l'addio a Thomas Lorenzetti. Pieno di vita, di entusiasmo, dinamico: una persona che associ solo e soltanto a momenti belli e felici. Come doveva essere ieri al mare.

Luca Serafini