Siena, avvocato accusato di aver nascosto al Fisco due milioni di euro: assolto

di Claudio Coli

Non ci fu evasione fiscale: un noto avvocato del foro di Siena, è stato assolto ieri con formula piena, perché il fatto non sussiste, dal tribunale di Siena. Era accusato di aver nascosto al fisco italiano 2 milioni, ora gli sono stati restituiti titoli azionari precedentemente sequestrati per un totale oltre un milione, pari alla cifra contestata. Il giudice monocratico Jacopo Rocchi ha accolto le tesi difensive dell'avvocato, il quale ha sempre sostenuto che la somma non fosse il provento non dichiarato di un'attività professionale come avvocato, ma l'insieme di benefit, indennità, compensi e gettoni di presenza che gli spettavano in qualità di director di una società limited londinese operante nel campo del fotovoltaico, da lui guidata nel 2013. Niente a che vedere dunque con l'attività di legale. Il professionista senese, assumendo la guida della società, era entrato in possesso di oltre 7 milioni e 450mila titoli azionari, pari a un valore di 12 milioni di euro. L'ingente disponibilità insospettì le autorità italiane, che fecero scattare il sequestro, durato per cinque anni. L'ammontare fu poi sottoposto a tassazione, Iva e Irpef. La Procura di Siena – titolare del fascicolo la pm Serena Menicucci - ha così chiesto il rinvio a giudizio, reputando circa 1 milione e 250mila di questi titoli, pari a 2 milioni, degli introiti lavorativi di libero professionista elusi al fisco. La richiesta dell'accusa era di una condanna di 4 anni, l'interdizione dai pubblici uffici e la segnalazione all'ordine degli avvocati per la sospensione o cancellazione dall'albo. Un impianto accusatorio fermamente respinto dall'avvocato difensore, Maurizio Forzoni, che nell'arringa ha sottolineato che quelle azioni in realtà non avevano valore ed erano da considerare fittizie, poiché basate su una mera valutazione del potenziale dei progetti della società. “Giustizia è fatta - commenta Forzoni - Il giudice ha riconosciuto come i beni sequestrati non fossero profitti professionali e che non ci fosse l'obbligo di dichiararli in quanto erano stati già sotto sequestro. La tassazione riguarda solo i redditi effettivi”.