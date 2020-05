Incidente stradale mortale in località Lecchi, nel territorio comunale di Poggibonsi, dove un'auto ha finito la sua corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siena e il personale sanitario del 118, che purtroppo ha solo potuto constatare il decesso per una delle persone all'interno del veicolo, un giovane di 26 anni. Un ragazzo di 25 anni che viaggiava con lui è stato invece preso in carico e portato immediatamente all'ospedale, dove è stato ricoverato. Anche i carabinieri sono giunti sul luogo dello schianto, per ricostruire la dinamica e fare i rilievi di rito per ricostruire adeguatamente quanto è successo. Le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti.