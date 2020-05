Siena, molestie sessuali: medico dell'ospedale accusato da due donne. La difesa: Covid condiziona il processo

di Claudio Coli

Molestie sessuali: un medico fuori ruolo dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena è sotto processo accusato da due donne, madri di bambini che il professionista aveva in cura. Al tribunale di Siena, dinanzi al giudice Luciano Costantini, si è tenuta la prima udienza dell'istruttoria dibattimentale, alla fine della quale è stato disposto il rinvio del procedimento a settembre. Il processo si concentra su due episodi di presunte molestie a danno delle donne, risalenti ad alcuni anni fa, per i quali sono state portate avanti approfondite indagini, con tanto di intercettazioni telefoniche: il primo caso si sarebbe consumato all'interno del policlinico senese, il secondo in un bagno privato. A difendere il medico sono gli avvocati Luca Goracci e Massimo Rossi: quest'ultimo ha sottolineato criticamente l'impatto che le disposizioni dell'articolo 83 del decreto Cura Italia stanno avendo sul processo penale al tempo del Coronavirus. In primis, lo svolgimento delle udienze, che si tengono a porte chiuse per motivi di sicurezza anti-Coronavirus. "Il processo penale, come tale, segue dei principi fondamentali, uno di questi è la pubblicità – afferma Rossi - Il processo penale è pubblico perché ha una funzione di controllo giurisdizionale, mentre si tiene a porte chiuse solo in casi di tutela quando ci troviamo in presenza di minori o di reati a sfondo sessuale. La regola è dunque la pubblicità: essendo un principio fondamentale, è indisponibile, non può venire meno. Nessuna norma sotto ordinata può variare tale principio. La pubblicità - continua - non è un orpello, ma una garanzia, non eliminabile. Ecco perché nel decreto del presidente del tribunale di Siena, al punto 2.4, è previsto che se una delle parti chiede la pubblicità, non si possa celebrare l'udienza a porte chiuse, pena - rimarca l'avvocato - la violazione dell'articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo”.

Le mascherine indossate durante le udienze, per Rossi, inficiano inoltre sul decisivo aspetto orale all'interno del dibattimento: “Il processo penale – aggiunge – ha caratteristiche ben precise nell'assunzione della prova, che sono l'immediatezza, un contraddittorio e un'oralità effettiva, caratteristiche che oggi sono penalizzate - evidenzia l'avvocato - dalla presenza di mascherine e presidi sanitari, perché è essenziale anche il linguaggio del corpo, quello non verbale”.