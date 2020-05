Hanno scelto la strada del silenzio Davide Rossi e Marco Turillazzi, i due dirigenti di Fises e Terrecablate reti e servizi srl coinvolti nell'inchiesta su presunti scambi di favori e corruzione. Di fronte al gip Buccino Grimaldi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, scelta tecnica dei difensori motivata dalla notevolissima mole di atti prodotti e dal poco tempo avuto per approfondirla. Entrambe le difese valutano ora se opporsi alla misura interdittiva di 2 mesi dalle cariche lavorative, visti i tempi non stretti dell'appello. Intanto, Turillazzi ha comunicato al Consorzio Terrecablate la sua decisione di rimettere il mandato a disposizione del socio.