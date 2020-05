Caso Fises Terrecablate, i difensori di Marco Turillazzi: "Totale estraneità dai fatti contestati"

Totale estraneità dai fatti contestati. Sono parole dell'avvocato Fabio Pisillo che difende Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate Reti e Servizi, nell'inchiesta del presunto scambio di favori con Davide Rossi, direttore generale della Fises. “Rivendico a nome del mio assistito la sua totale estraneità da ogni illecito penale. Sarà dimostrato agevolmente che non vi è stato alcuno ‘scambio di favori’ tra costui e Davide Rossi – sottolinea il legale - così come sarà dimostrata l'assoluta regolarità dell'assegnazione da parte di Terrecablate del tirocinio contestato come irregolare dalla Procura. Quanto ai presunti favori che Turillazzi avrebbe ricevuto da Fises, va sottolineato che non è contestato neppure dalla Procura alcun vantaggio personale del medesimo, ma ipotetici benefici per due clienti. Del resto il Gip non rileva nel proprio provvedimento alcuna irregolarità nella gestione di queste due pratiche di Fises. Assumeremo pertanto tutte le iniziative per chiarire l'insussistenza di qualsiasi comportamento illecito”.