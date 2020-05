Caso Fises Terrecablate, i difensori di Davide Rossi: "Accusa insussistente, provvedimento ingiusto"

di Claudio Coli

“Accusa insussistente, un provvedimento ingiusto”. Lo sostengono gli avvocati difensori di Davide Rossi, direttore generale Fises, Enrico e Lorenzo De Martino, in merito all'inchiesta su un presunto scambio di favori che vede coinvolto anche Marco Turillazzi, amministratore unico della società Terrecablate Reti e Servizi. “Il nostro assistito nega fermamente ogni accusa – affermano - il fulcro dell’ipotesi accusatoria si fonda su due operazioni di finanziamento - asseritamente “mezzo” della paventata corruttela - che sono totalmente e perfettamente regolari, rispettose dei regolamenti interni di Fises e verificate in ogni loro aspetto. Si contesta dunque con decisione che si possa prospettare un grave reato come la corruzione, a nostro avviso totalmente insussistente, e intendiamo dimostrare quanto prima la piena innocenza del nostro assistito. A ciò aggiungiamo che da tempo insieme al nostro assistito abbiamo inutilmente comunicato e offerto agli inquirenti la piena disponibilità a fornire chiarimenti su qualsiasi aspetto fosse ritenuto meritevole di approfondimento: ciò non ci è stato permesso e questo aggiunge ulteriore amarezza per un provvedimento che riteniamo ingiusto e contro il quale ricorreremo nelle sedi designate. Peraltro, fermo restando la totale liceità – a nostro avviso – dell’operato di Davide Rossi, il valore economico delle condotte contestate è di una esiguità disarmante, certamente del tutto sproporzionata rispetto all’enfasi dedicata alla vicenda, specie in un momento così delicato e critico per il Paese in relazione all’attività di erogazione del credito e di sostengo alle imprese”.