La perquisizione da parte della Guardia di finanza, su decreto della procura della Repubblica di Siena, nella sede della Finanziaria senese di sviluppo (Fises) ha portato all'ipotesi di reato di corruzione per il direttore generale della stessa istituzione, Davide Rossi, e per l'amministratore delegato di Terrecablate reti e servizi Marco Turillazzi. I vertici della Fises, dopo aver riordinato le idee, hanno comunicato di aver "fornito piena collaborazione nello svolgimento delle attività di perquisizione", ma rilevano che "allo stato, non emergerebbero dal punto di vista amministrativo profili di irregolarità o criticità nelle pratiche oggetto di attenzione. L’ente, nella massima fiducia e collaborazione verso gli enti inquirenti e la Magistratura, confida che la situazione sia chiarita al più presto e in tempi rapidi, anche tenuto conto della delicatezza e importanza della funzione di Fises nell’erogazione del credito a imprese e artigiani del territorio, che in questo gravissimo momento di crisi riveste una fondamentale rilevanza sociale, istituzionale ed economica”. Per concludere, "da ulteriori verifiche la Finanziaria può affermare che non risultano rapporti finanziari tra la società e Terrecablate reti e servizi”.