Grosseto, emergenza Coronavirus, ci sono 28 nuovi positivi. Dodici nel capoluogo

Coronavisus, Vono (IV): "Covid19 non ferma violenza su donne, 1522 e' attivo"

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2020 Coronavisus, Vono(IV) Covid19 non ferma violenza su donne, 1522 e' attivo “C’è un fenomeno che il Covid19 non ha fermato, ed è la violenza sulle donne. A causa delle giuste restrizioni la vittima è costretta in casa con il proprio aguzzino. Per questo motivo in commissione d’inchiesta sul femminicidio abbiamo approvato all’unanimità un documento che contiene ...