Emergenza Coronavirus, erano amici le tre vittime dell'Amiata in provincia di Siena. L'ultimo a perdere la vita in ordine di tempo a Piancastagnaio, un uomo di 83 anni ricoverato all’ospedale di Arezzo, dopo essere stato riscontrato positivo al Coronavirus. E’ la terza vittima a Piancastagnaio, comune che paga il tributo più alto di tutta la provincia senese. L’uomo apparteneva alla contrada Voltaia, così come le precedenti vittime, tutti amici che si frequentavano e quasi coetanei. Le altre due vittime avevano infatti entrambe 89 anni.

“Non ho più lacrime da versare – confida il priore della contrada Voltaia, Valentina Menchini – per queste morti che hanno gettato nello sconforto un intero paese e la nostra contrada in particolar modo. Nella speranza per Piancastagnaio che siano gli ultimi morti per i quali si debba piangere - dicono gli amici degli uomini scomparsi - ci sentiamo in dovere di lanciare una proposta. A fine epidemia sarebbe bello se l’amministrazione comunale desse l’incarico per la realizzazione di una scultura da porre nell’area delle fonti di Voltaia. L’acqua come simbolo di purificazione unita alla pietà per i morti come speranza per un futuro migliore che dobbiamo alle generazioni che verranno”.





