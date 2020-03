Toscana, incendio a Camaiore: in fumo 18 ettari. Dodici squadre e un elicottero per domare le fiamme

Spento l'incendio di Camaiore, in fumo 18 ettari. Per domare le fiamme divampate martedì 24 marzo sono state necessarie

12 squadre ed un elicottero. Si sono concluse mercoledì 25 marzo le operazioni di spegnimento, si passa alla bonifica nell’area interessata dall’incendio divampato ieri sera in località Campo all’orzo, nel Comune di Camaiore (Lucca). Il rogo ha consumato 18 ettari di prato-pascolo e bosco. Campo all'Orzo è nel Comune di Camaiore, non di Stazzema, come precedentemente annunciato. Si tratta di un prato-pascolo in quota, nell'area di confine

Sul posto 12 squadre tra operai forestali e volontariato, coordinate da due direttori delle operazioni dell’organizzazione regionale antincendi boschivi. E’ rientrato alla base di Castelnuovo Garfagnana l’elicottero che è intervenuto nella prima mattinata.

La messa in sicurezza dell’area impegnerà il personale per tutta la giornata di oggi, mercoledì 25 marzo.

Si ricorda che fino al 31 marzo è in vigore il divieto assoluto di abbruciamenti.



Devastante incendio: il video.