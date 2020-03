Coronavirus, le contrade di Siena di mobilitano per portare aiuto alle persone in difficoltà

Emergenza Coronavirus, trovato l’accordo tra priori delle contrade di Siena e l'amministrazione comunale per gli aiuti agli abitanti del territorio che vivono da soli e che non possono uscire. Ogni contrada ha effettuato un censimento degli abitanti del proprio rione che hanno necessità. E’ stato deciso di effettuare corsi di formazione per i contradaioli che si sono messi a disposizione per effettuare questo servizio, che comunque non riguarderà persone in quarantena. Per gli spostamenti saranno utilizzati gli Ape delle contrade, che sono già forniti di permessi per circolare nelle strade del proprio rione. Ad ogni volontario saranno affidate solo cinque famiglie, sempre le stesse senza rotazione, ed il servizio sarà effettuato due volte alla settimana. Viste le richieste giunte alle contrade, è stato deciso, per il momento, di individuare solo due volontari per contrada.

Una grande festa superata l'emergenza