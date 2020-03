Siena, emergenza Coronavirus, come e dove fare la spesa senza entrare all'interno dei negozi

Emergenza Coronavirus, fare la spesa senza entrare in negozio: un elenco di chi consente di farlo in provincia di Siena. Generi alimentari, freschi o confezionati, anche per animali. Detersivi, articoli per la casa, pellet, bombole a gas. Sono alcune delle tipologie di prodotto di cui è possibile approvvigionarsi rapidamente, in varie parti della provincia di Siena, senza doversi recare all’interno dei negozi. Per facilitarne la richiesta da parte dei consumatori, Confesercenti Siena rende disponibile da oggi un elenco di imprese associate che sono in grado di provvedere a questo servizio, in linea con le disposizioni d’emergenza emanate nei giorni scorsi.

In particolare, per ogni attività è evidenziato se è in grado di effettuare la consegna a domicilio, di far ritirare all’ingresso del locale la spesa ordinata o di praticare entrambe le opzioni. L’elenco è consultabile all’indirizzo internet https://bit.ly/impreseinaiuto (in alternativa, tramite il sito di Confesercenti Siena) e nei prossimi giorni potrà essere aggiornato con le eventuali nuove disponibilità che saranno raccolte.

