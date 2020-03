Emergenza Coronavirus, dalla Coldiretti Siena arriva la spesa personalizzata a km 0. Coldiretti Siena è vicino ai consumatori sempre e stavolta lo dimostra con una doppia iniziativa che si aggiunge all’apertura dei mercati di Campagna Amica (martedì in Piazza Amendola dalle 8 alle 13, giovedì (15 – 19) e sabato (8-13) in via Frajese: arriva la spesa personalizzata. Questo significa che ognuno potrà scegliere il modo di fare la spesa più adatto alle proprie esigenze. Al mercato di Campagna Amica, a domicilio oppure anche scegliendo e andando poi a ritirare i prodotti già pronti.

Per la spesa a domicilio basta contattare gli uffici di Coldiretti Siena allo 057746006. Per effettuare l’ordine dai produttori di fiducia, ecco l’elenco di aziende e i riferimenti utili: il mercato di via Paolo Frajese 7 apre domani dalle 8 alle 13 per cercare di snellire l'accesso dei clienti, è possibile ordinare la spesa alle varie aziende e ritirarla in orario di mercato.

Questi i recapiti che possono essere utili a tutti i cittadini: 3382487029 agricola.aiellino@gmail.com