Coronavirus, 13 nuovi casi a Siena: ecco dove e chi sono

L'azienda Usl Toscana sud est comunica di aver identificato, dall’ultimo aggiornamento inviato, i seguenti 13 casi di probabili positivi nella provincia di Siena:



Nella zona dell’Amiata senese e Val d’Orcia

•un uomo di 63 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

•una donna di 72 anni, ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Arezzo

•un uomo di 56 anni, in sorveglianza attiva domiciliare



Nella zona senese

•una donna di 45 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

•una donna di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

•un uomo di 61 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

•una donna di 73 anni, in sorveglianza attiva domiciliare



Nella zona della Val di Chiana senese

•una donna di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

•un uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

•un uomo di 55 anni, ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Arezzo;

•un uomo di 60 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

•un uomo di 81 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

•un uomo di 84 anni, in sorveglianza attiva domiciliare