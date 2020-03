Siena, studente di fisioterapia positivo al Coronavirus, in osservazione compagni di corso e professori

E' uno studente di 21 anni che frequenta la facoltà di fisioterapia, il giovane risultato positivo al Coronavirus a Siena. E' il primo caso nel capoluogo.

A darne notizia è la stessa università: "Il Rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, ha ricevuto dall’Ausl Toscana sud est comunicazione della positività al nCov-19 di uno studente del corso di laurea in Fisioterapia. Lo studente, non residente a Siena, si trova adesso sotto osservazione presso il proprio domicilio. Nelle giornate tra il 27 febbraio e il 3 marzo risulta che lo studente abbia frequentato due lezioni e partecipato ad un appello di esame".

Per questo, "su richiesta dell’Ausl, sono stati comunicati i recapiti telefonici dei 17 compagni di corso dello studente, dei due docenti che hanno svolto le lezioni e del docente con il quale si è svolto l’appello di esame. L’Ausl, a sua volta, ha attivato le procedure previste dalle direttive ministeriali per il contenimento della diffusione del virus. Al momento non risultano presenti altri casi positivi tra docenti e studenti dell'Ateneo".