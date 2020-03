Un grave incidente questa mattina, 6 marzo 2020, ha visto coinvolto un uomo di 55 anni. Dalle prime notizie, si tratterebbe di un ciclista che, poco prima delle 10.30, stava percorrendo la Strada del Ferratore quando sarebbe caduto da solo in maniera rovinosa, ferendosi in modo piuttosto seria. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, che hanno disposto il suo trasporto immediato al policlinico delle Scotte. Giunto all'ospedale, è stato preso in carico al pronto soccorso e sottoposto agli esami e alle prime cure del caso da parte del personale in servizio, che si è attivato tempestivamente vista la criticità delle condizioni in cui versava il paziente.