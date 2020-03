Coronavirus, fila di un'ora per entrare all'ospedale. Anche i disabili. "Se uno è malato contagio sicuro"

Un'ora di fila per entrate all'ospedale delle Scotte. Il check point all'ingresso nella prima mattinata è andato in tilt per il numero di persone che ci sono poste in fila. Una cosa molto lunga, l'uno stretto all'altro: "così se uno è malato ce lo attacchiamo tutti" protestano le persone in fila. C'è chi ha appuntamenti che saltano, chi non ha facilità di deambulazione e deve restare comunque in fila. Un disagio che fa arrabbiare molti.