Coronavirus, il sindaco di Siena: “Non è tempo di allarmismi ma nemmeno di superficialità”

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi interviene sulle notizie di casi di coronavirus in Italia, invita a non fare allarmismo ma a non sottovalutare la situazione: “Le notizie che giungono dagli organi di stampa ci inducono ad assumere un sempre più attento controllo dei sintomi e delle situazioni potenzialmente a rischio - ha detto il sindaco Luigi De Mossi - Non è tempo di allarmismi ma nemmeno di superficialità. Si chiede che le Autorità sanitarie si attrezzino per il massimo controllo e monitoraggio di tutte le possibili potenziali condizioni di contagio.Il buonsenso e il controllo non possono essere confusi con il razzismo e neppure si può avere un comportamento così trascurato come quello posto in essere dal Governatore della Toscana Rossi e dall'assessore Saccardi”.