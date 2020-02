L'ad Morelli lascia il Monte dei Paschi di Siena: "Indisponibile a proseguire"

Marco Morelli lascia la Banca Monte dei Paschi. L'amministratore delegato ha comunicato oggi, 20 febbraio 2020, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato di Direzione della banca di aver informato il ministro dell’Economia e delle Finanze della sua indisponibilità al rinnovo dell’incarico in scadenza con la prossima assemblea di Bilancio prevista per il 6 aprile.

La notizia era nell'aria già da qualche tempo, adesso è arrivata l'ufficialità con una nota della direzione della Banca senese. Tra l'altro arriva dopo che Monte Paschi è tornata ad avere un valore in borsa sopra i 2 euro, come nell'ottobre 2018. Piazza Affari sembra dunque scommettere sul futuro di Rocca Salimbeni, sull’uscita dello Stato dal capitale e sul piano di ristrutturazione che la banca sta portando avanti, anche dopo l’approvazione del bilancio 2019 che ha visto una perdita di 1,033 miliardi di euro. Un risultato sul quale, come ha sottolineato Rocca Salimbeni, ha pesato la svalutazione per 1,2 miliardi di euro delle Dta (attività fiscali differite), derivante dalla legge di bilancio. Senza questo effetto l’utile sarebbe stato infatti di 53 milioni di euro. Su Monte dei Paschi dunque c’è una reazione positiva del mercato, dopo lo scossone dato da Intesa Sanpaolo che ha annunciato l’offerta pubblica di scambio da 4,9 miliardi di euro su Ubi Banca.

L'addio di Marco Morelli apre nuovi scenari.