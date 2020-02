Foibe, il Comune ed il sindaco di Siena hanno concluso le commemorazioni ufficiali

Si sono concluse a Siena le celebrazioni del Giorno del Ricordo con l’iniziativa ufficiale dell’Amministrazione Comunale a Palazzo Patrizi. La commemorazione dei martiri delle foibe e del dramma che colpì 350 mila italiani nell'esodo dai territori dell’Istria, Dalmazia e Fiume, è stata introdotta dal presidente del Consiglio comunale Marco Falorni che ha sottolineato come “ancora oggi si cerca di negare o giustificare una tragedia che resta una ferita aperta per la nostra Nazione. Il silenzio colpevole e la vergogna dell’accoglienza dei profughi non possono essere taciuti per questo c’è bisogno di trovare una memoria condivisa che archivi definitivamente le ideologie e tutti gli orrori del ‘900 per poterne parlare e riflettere”.

E’ stata affidata al consigliere di amministrazione della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena e giornalista del Corriere di Siena, Andrea Bianchi Sugarelli, la lezione sui fatti del confine orientale dal 1943 al 1947. Attraverso un percorso storico, letterario e geopolitico lungo i secoli, Bianchi Sugarelli ha ripercorso le tappe più importanti che hanno riguardato l’Istria e le minoranze etniche fino alla strategica importanza dell’Impero austroungarico, il ruolo del clero, le divisioni con il Regno d’Italia e l’influenza ottocentesca del nazionalismo jugoslavo della Serbia ortodossa. Quindi la Grande Guerra, l’irredentismo, la vittoria mutilata, il fascismo di confine che assumerà un carattere maggiormente autoritario. E poi il secondo conflitto mondiale, l’invasione nazifascista della Jugoslavia e il progetto di pulizia etnica dei partigiani comunisti di Tito: “Quelle terre lontane di confine – ha detto il consigliere della antica Biblioteca degli Intronati - da qualche anno sono più vicine a noi. Cinque senesi, di cui tre civili, sono stati gettati nelle foibe ed i loro corpi mai più ritrovati. Finalmente oggi possiamo rendergli omaggio perché conosciamo le loro storie, mai raccontate prima”. Toccante anche la storia della strage di Vergarolla “che la nostra Nazione non ricorda mai” e i racconti degli esuli “che hanno vissuto con dignità la loro situazione senza mai una parola di odio o di vendetta”.

Durante la conferenza sono stati numerosi gli interventi. Oltre ai cittadini presenti, anche dei consiglieri comunali Pietro Staderini, Laura Sabatini e il presidente della Commissione cultura, Fabio Massimo Castellani. L’evento è stato concluso dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi che ha ricordato come “oggi più che mai dobbiamo mantenere viva la memoria ed il ricordo, valori per guardare al futuro e ritrovare un dialogo senza divisioni ideologiche che sono ormai fuori tempo massimo”.

Il Comune di Siena ha patrocinato anche la conferenza sulle Foibe organizzata dal “Comitato 10 febbraio” con il superstite della strage di Vergarolla, Claudio Bronzin, il docente universitario Vinicio Serino, il giornalista Andrea Bianchi Sugarelli e lo scrittore friulano Mauro Tonino oltre alla serata alla Biblioteca comunale degli Intronati con il dialogo tra il presidente dell’istituzione Raffaele Ascheri e la rappresentante dell’Associazione Venezia Giulia, Elettra Paresi.