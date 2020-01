Siena, due donne festeggiano 100 anni

“Ho provato emozione e gioia allo stato puro per aver portato gli auguri del Comune a due nostre centenarie, Bruna Giappichini e Algera Galli (nella foto)”. E’ stata una giornata speciale quella di ieri per sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini. “Al cospetto di donne che hanno vissuto un intero secolo ho pensato a quante cose avranno visto e quante ne avranno passate. Ora, giustamente - continua il primo cittadino poliziano - si godono la vecchiaia insieme all’affetto dei loro cari e di quanti stanno loro intorno. Per una curiosa coincidenza si tratta di nonne di nostri ex-consiglieri comunali (Bruna lo è di Stefano Biagiotti, Algera di Lorenza Duchini)”. La prima ha festeggiato in casa, insieme a parenti ed amici, la seconda, dopo il pranzo con i familiari, è stata l’ospite d’onore di una bella festa al circolo Il Crivello di Acquaviva, organizzata dall’Auser in collaborazione con il Collettivo Piranha. “Ancora auguri, di cuore, Bruna e Algera, donne, come tali detentrici di grande energia, elementi centrali della nostra collettività”, conclude il sindaco Angiolini. Per entrambe un traguardo importante da festeggiare con i familiari più cari e con le persone che hanno caratterizzato le loro vite in questi anni.

