Siena, è un quattordicenne senese il giovane ferito gravemente in un incidente a Massa Marittima

E' un quattordicenne senese il giovane rimasto ferito domenica pomeriggio intorno alle 17 in uno scontro tra auto e moto avvenuto a Massa Marittima in località Ghirlanda, lungo la strada provinciale. Il giovane è rimasto ferito in maniera grave, tanto che è stato trasportato alle Scotte con l'elisocorso.

T.B. frequenta la prima classe all'istituto Sallustio Bandini a Siena. Molti suoi coetanei hanno raggiunto l'ospedale delle Scotte sincerarsi delle sue condizioni, che al momento, secondo i medici, restano stazionarie stazionarie. Nell'incidente è rimasta ferita anche una donna con la quale il giovane era in sella alla moto sbalzata nello scontro per circa venti metri.