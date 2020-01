Scontro a Massa Marittina, ragazzo di 14 anni gravissimo alle Scotte di Siena

Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale delle Scotte di Siena. E' stato trasportato da Pegaso dopo un violento incidente avvenuto a Massa Marittima, in località Ghirlanda lungo la strada provinciale intorno alle 17 del 12 gennaio 2020. Stando ad una prima ricostruzione, l'impatto ha riguardato un moto ed una macchina. Il giovane è apparso subito in condizioni critiche per questo il personale del 118 ha richiesto il trasferimento a Siena. Ferita anche una donna.