Finale movimentato per la notte di Capodanno a Siena, dove tutto sommato il clima è stato tranquillo e festoso. Dopo le 3, al termine degli appuntamenti di piazza del Campo e con il pubblico che in gran parte aveva abbandonato il luogo, due equipaggi della questura sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una rissa nei pressi di un locale, con un uomo in terra. Gli agenti hanno rilevato che il ferito era un cittadino straniero privo di documenti che aveva avuto un alterco con altri avventori ed era caduto, perdendo i sensi. E' stato ricoverato presso il policlinico delle Scotte in osservazione. In seguito alle testimonianze raccolte, sono state condotte in questura tre persone, tra cui il protagonista della lite.