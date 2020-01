E' morta investita da una macchina sulla via Francigena mentre con il fidanzato si stava recando alla festa dell'ultimo dell'anno. E' successo il 31 dicembre 2019 a Monteriggioni, a pochi chilometri da Siena. Per M.C. di 31 anni, residente a Prato, non c'è stato niente da fare. Stava camminando insieme al fidanzato lungo la buia SR 2, quella principale che dal Castello di Monteriggioni porta verso il Municipio. Erano le 18.30 quando è sopraggiunta una macchina, guidata da un commerciante del posto, che l'ha centrata in pieno. La 31enne è morta sul colpo, vani i soccorsi del 118 giunti subito sul posto. Il fidanzato invece è rimasto illeso. I carabinieri del comando di Poggibonsi sono intervenuti in supporto alla polizia municipale che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.