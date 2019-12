Siena, scivola dal tetto. Carabiniere eroe afferra il pensionato dalla cintura dei pantaloni e lo salva

Scivola sulle tegole viscide e rischia di precipitare dal tetto, ma il carabiniere eroe si arrampica in cima alla casa e afferra il malcapitato per la cintura dei pantaloni evitando così il volo di dieci metri e la possibile tragedia. E’ successo in via Roma nel centro storico di Lucignano, in provincia di Arezzo, e la sequenza sembra uscita da una fiction con il maresciallo eroe. Invece è tutto vero. E un signore di 83 anni, di Serre di Rapolano, deve la vita al luogotenente Roberto Squarzolo, comandante della stazione carabinieri di Lucignano.

Era il 23 dicembre, antivigilia di Natale, quando nel pomeriggio è partita la richiesta di aiuto. I vicini avevano notato l’uomo in difficoltà sul tetto: era salito a controllare un problema di infiltrazioni ma, perso l’equilibrio, stava per rotolare di sotto. Aggrappato al tetto con tutte le forze chiedeva soccorso. Il comandante della stazione dei carabinieri in quel momento era in alloggio, libero dal servizio, ma si è subito attivato per risolvere la drammatica situazione. Con cautela ma anche rapidità si è avvicinato all’anziano, disteso sul tetto, ormai con la testa fuori dalla gronda del vecchio tetto. Una volta a poca distanza da lui, il sottufficiale lo ha agganciato per la cintura ed è riuscito a recuperarlo.