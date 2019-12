I vigili del fuoco del Comando di Firenze sono intervenuti la mattina del 26 dicembre nei pressi della Fortezza da Basso, per l'incendio di un container contenente un macchinario utilizzato per la vicina pista di pattinaggio sul ghiaccio. L'incendio è sotto controllo e la squadra dei vigili del fuoco sta provvedendo alla bonifica della zona interessata dall'evento. Non si segnalano persone coinvolte e le cause che hanno scaturito l'incendio sono in corso di accertamento. In questi giorni di festa la pista di pattinaggio nei pressi della Fortezza da Basso a Firenze è molto frequentata.