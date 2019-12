Emanuele Castrucci, professore di filosofia del diritto dell’Università di Siena nell’occhio del ciclone per aver twittato a favore di Hitler, torna alla carica. Dopo aver chiesto e ottenuto il pensionamento anticipato dal primo gennaio 2020 (bloccando così l’iter che avrebbe portato al suo licenziamento), il docente ha scelto ancora Twitter per far sentire la propria voce e per annunciare azioni legali. “Nel mio ormai celebre tweet – si legge nel primo di tre interventi sul social network dell’uccellino azzurro - non ho fatto altro che «teatralizzare» un dato di fatto storicamente inconfutabile: il fatto che Hitler abbia combattuto militarmente contro le potenze legate alla grande speculazione della finanza internazionale dell’epoca“. Nel secondo aggiunge “Si tratta di un giudizio storiografico espresso in chiave apertamente provocatoria e paradossale, che non è lesivo della dignità di nessuno e che può come tale essere non condiviso e liberamente controbattuto, essendo fondato sulla libertà critica costituzionalmente tutelata". Nel terzo “cinguettio”, infine, l’affondo: “Nei confronti di chi, orchestrando una vergognosa campagna mediatica, ha voluto vedervi espressione di odio razziale o addirittura di negazionismo ho avviato da tempo azione legale per diffamazione, essendo chiaro l’intento di screditare la mia persona e la mia attività di studioso”.

Per saperne di più, il primo tweet, il secondo e il terzo