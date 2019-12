Cadono tetto e cornicione, Vigili del fuoco di Siena intervengono alle Logge del Papa e Castellina

Doppio intervento dei Vigili del fuoco di Siena. Il primo a Castellina Scalo (nel comune di Monteriggioni) per il crollo parziale di un tetto. In attesa dei lavori di ripristino è stato inibito l'accesso a tutto l'appartamento. Non si segnalano persone coinvolte.

Il secondo nel centro storico della città a Le Logge del Papa, per la caduta di una porzione di cornicione sulle logge sottostanti. La squadra dei Vigili ha provveduto alla rimozione delle parti pericolanti e per sicurezza è stato inibito l'accesso al sottostante civico 1.

Anche in questo caso non si segnalano persone coinvolte.