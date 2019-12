Un giovane ha rischiato di morire per overdose a Monteroni d'Arbia in provincia di Siena giovedì 19 dicembre. A riferire la notizia sono stati i carabinieri. La triste presenza della cocaina nelle classifiche di gradimento dei tossicodipendenti di ogni età è purtroppo un dato ormai conclamato che non ha bisogno di ulteriori conferme. Il giovane già conosciuto per precedenti esperienze in materia e conseguenti problematiche varie, è stato colto da malore mentre camminava per strada. La madre e un passante intervenuti in soccorso, hanno subito effettuato una chiamata ai numeri di emergenza, richiedendo l’intervento di un’ambulanza del 118. I militari della centrale operativa dell’Arma di Siena, avendo compreso immediatamente potersi trattare di un caso di overdose, hanno fatto intervenire la squadra di investigatori operante per le emergenze che si è recata presso il locale nosocomio. Gli operatori del 118 chiamati ad intervenire, sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti con un’ambulanza che ha trasportato d’urgenza il giovane al pronto soccorso dell’Ospedale Le Scotte di Siena, in maniera da poter porre rimedio alla grave situazione, mediante la necessaria terapia farmacologica che andasse a inibire gli effetti dello stupefacente, che spesso viene anche tagliata male con additivi dal sensibile grado di nocività. L’uomo è ora fuori pericolo e i carabinieri della Compagnia di Siena stanno indagando sulla provenienza delle coca che avrebbe potuto causarne il decesso, se solo i tempi del soccorso fossero stati più lenti. Hanno già sentito il giovane, sua madre e alcuni testimoni.