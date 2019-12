Una distrazione e per poco non va a fuoco tutta la casa. E' successo a Radicofani (Siena), nel pomeriggio del 17 dicembre 2019. All'interno di una abitazione, il proprietario ha cercato di accelerare l'accensione della stufa a legna con un prodotto infiammabile tipo diavolina, ma per una disattenzione la sostanza è finita nel divano che è andato subito in fiamme. Sono stati avvertiti i Vigili del fuoco che giunti sul posto hanno messo in sicurezza la struttura. Non si registrano danni, ma il fumo ha reso inagibile l'appartamento per motivi igienico-sanitari e per le esalazioni prodotte. Soltanto nei prossimi giorni potrà tornare abitabile.