Un giovane di 31 anni è rimasto intrappolato nel torrente Rosia, dopo essere finito fuori strada.

E' successo sotto il Ponte della Pia, nel comune di Sovicille. Sul posto, in questo momento, una squadra dei vigili del fuoco che sta lavorando per liberare l'uomo e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sovicille.

Non è ancora chiaro quando si è verificato l'incidente stradale, forse già da diverse ore. Ma essendo in corso l'intervento è ancora presto per stabilire con esattezza la dinamica e le cause dell'accaduto. Solo al termine sarà possibile capire con maggiore chiarezza cosa è successo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO