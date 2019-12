Siena ruba borsa all'interno di un ristorante e chiede riscatto: ladra cade nella trappola dei carabinieri

Una 23enne italiana con precedenti denunce a carico, ospitata da una casa famiglia a Siena dove si trova ai domiciliari, è stata arrestata in flagranza del reato di estorsione dai carabinieri nel parcheggio dei Due Ponti limitrofo a Viale Toselli. La ragazza aveva dapprima sottratto una borsa contenente gioielli e documenti dall’interno di un noto ristorante etnico poco distante, mentre i titolari pranzavano in sala, e aveva richiesto un riscatto di 200 euro per restituirla alla titolare dell’esercizio pubblico. Quest’ultima era stata ricevuta dai militari che ne avevano in breve raccolto la dettagliata denuncia e l’avevano convinta ad assecondare la ragazza che lei conosceva. La donna si è così presentata all’appuntamento alle 18 nel parcheggio semideserto dove è avvenuto l’incontro. Ha consegnato all’autrice dell’estorsione 4 banconote da 50 euro che erano state precedentemente fotocopiate dai militari. Avvenuto lo scambio, le donne si sono allontanate a piedi in direzioni opposte. La 23enne è stata subito bloccata dai carabinieri in borghese che si erano nascosti in diverse postazioni del parcheggio:arrestata.

