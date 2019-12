Siena, senzatetto picchiato a Poggibonsi. L'uomo da mesi vive in un parcheggio. Interrogazione della Lega

Senzatetto picchiato in un parcheggio di Poggibonsi, in provincia di Siena. L'episodio è stato riportato dal consigliere comunale della Lega, Riccardo Galligani che spiega: "Ormai c'è una situazione di degrado e di emergenza sociale conclamata all’interno del parcheggio multipiano che si affaccia su piazza Mazzini. E’ stato aggredito da alcune persone e per fortuna non ha subito danni troppo gravi. Si tratta comunque di un senzatetto che lì non può continuare a stare, sia per la sua sicurezza e per decoro di uno spazio ad uso pubblico, sia per la sicurezza nel suoi confronti di tutti coloro che fruiscono di questo spazio. Un senzatetto che vive in un parcheggio dove le persone vengono a parcheggiare non è che aiuti i cittadini a mantenere la percezione di sicurezza nella zona”.

Ti potrebbe interessare: Stazione dormitorio per senzatetto