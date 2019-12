Siena, muore lo storico tifoso della Mens Sana Basket Tiziano Vinciarelli

A Siena prima della palla a due di Mens Sana-Liberi e Forti, la Mens Sana ha richiesto di poter osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Tiziano Vinciarelli. Tifoso storico della squadra biancoverde, Vinciarelli si è spento ieri a soli 62 anni dopo una lunga malattia: era una presenza fissa sin dagli anni Settanta sul “terrazzino” della curva nord nonostante abitasse ad Abbadia San Salvatore (si era trasferito a Siena solo negli ultimi anni) ed aveva fatto germogliare la passione per la Mens Sana, e più in generale per la pallacanestro, anche sulla Montagna, allenando numerose squadre dell’Amiata Basket, società della quale era stato anche presidente. Vinciarelli lascia la moglie, Lorella, e le figlie Serena e Fela, nate e cresciute in una casa tappezzata di biancoverde. La Mens Sana, quella che adesso si chiama Basketball Academy ma che per lui rimaneva semplicemente la Mens Sana, ha deciso di ricordarlo sabato pomeriggio, prima del match di campionato, facendo osservare un minuto di raccoglimento in suo onore.