Festa non autorizzata all'interno di un bar: maxi multa da mille euro

E’ ancora estate, precisamente il primo settembre scorso. Alla sala operativa, alle 4 di notte giunge la segnalazione di musica assordante proveniente da un bar di Siena posto all’interno di un impianto sportivo. Gli agenti delle volanti si portano sul posto; hanno modo di verificare, in effetti, che all’interno di un esercizio pubblico è in atto una vera e propria festa con musica ad alto volume. Viene fuori che non solo quella festa non era stata autorizzata da nessuno ma che il gestore poteva tener aperto il locale solo per la somministrazione di generi alimentari e solo in occasione ed in coincidenza dell’orario in cui era, eventualmente, in programma lo svolgimento di eventi sportivi presso quell’impianto. Per il gestore maxi multa da mille euro.

