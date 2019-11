Accoltellata in strada a Firenze: donna di Siena in prognosi riservata. Asportato un rene

E' in prognosi riservata la donna accoltellata insieme al suo compagno giovedì 27 novembre lungo viale Aleardi. La donna, S.G., 39 anni, originaria di Siena, è stata operata, intervento durante il quale gli è stato asportato un rene. Anche se in gravi condizioni non sembra che la donna sia comunque in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione sembra che la coppia sia stata aggredita da Giuseppe Piscopo, di 54 anni, l termine di una discussione iniziata all'interno di un bar. Secondo i carabinieri Piscopo conosceva la coppia e la lite sarebbe nata da precedenti liti. Piscopo dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. L'aggressore è stato rintracciato da una pattuglia dei carabinieri nella vicina piazza Tasso. La donna si trova ricoverata all'ospedale di Torregalli. Per il compagno, un italiano di 44 anni, colpito di striscio, e già stato dimesso dal pronto soccorso, una prognosi di 7 giorni. Gravi le condizioni del cane della coppia contro il quale si è scagliato Piscopo.