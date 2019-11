San Gusmè e gran parte del territorio chiantigiano senza linea telefonica e internet fisso. Privati e aziende da dieci giorni si trovano isolati e monta la polemica. Sono già centinaia le segnalazioni ai centri Tim e Vodafone. Chi riesce a navigare su internet lo fa grazie alla rete wi-fi Ivo mentre chi non dispone dell’alternativa è bloccato. In modo particolare i problemi riguardano le aziende, gli esercizi commerciali e chi gestisce i pernottamenti in agriturismo o case vacanza. I tecnici sono intervenuti nella cabina di alimentazione, ma essendo ormai vecchia, necessita di interventi mirati con strumentazioni difficili da reperire. Al momento la situazione non si è sbloccata e gli abitanti della zona continuano a rimanere isolati.