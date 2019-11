Santarelli testimonial per Natale di Heal: "Sono andata più a funerali di bimbi che a compleanni"

Elena Santarelli, moglie del Tecnico della nazionale Under 18 Beranardo Corradi, senese della contrada del Bruco, con Fancesco Totti e Fiorello testimonialdel progetto di Natale di Heal, l’associazione che sostiene la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica. La show girl che sosteneva già quest’organizzazione, le vendite del suo libro saranno infatti devolute ai vari progetti di Heal, assieme a Totti e Fiorello ha girato un video per sostenere il regalo natalizio targato Heal. “L’Associazione Heal sostiene il lavoro di medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica. Il senso dell’associazione è principalmente quello di sostenere la comunità scientifica operante nella ricerca, nella divulgazione e sensibilizzazione rispetto alla malattia oncologica pediatrica in generale, neuro-oncologica in particolare”. Recentemente in un'intervista al programma radiofonico “I Lunatici”, su Rai Radio 2 Elena Santarelli, 38enne originaria di Latina ha parlato della sua biografia “Una mamma lo sa” e di come ha affrontato la tragica notizia della malattia di suo figlio Giacomo, superata dopo oltre un anno di sofferenze e terapie. Oltre ad aver ripercorso i momenti più amari e significativi della malattia del piccolo Jack, Elena Santarelli ha ammesso con sincerità di non aver festeggiato molte ricorrenze liete negli ultimi due anni ad oggi: “Tra il 2018 e il 2019 sono andata più a funerali di bimbi che a compleanni”. Tra i bambini affetti da tumore che non ce l’hanno fatta a vincere la loro personale battaglia contro la malattia, Elena Santarelli ha ricordato la piccola Marzia, ovvero la figlia della sua migliore amica.